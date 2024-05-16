Sinan Ateş’in yakın arkadaşı: Suikastı dört isim organize etti

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, yakın arkadaşı Ömer Zengin, Suikastı dört isim organize ettiğini iddia etti.

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame gündemdeki yerini korurken, Sinan Ateş’in arkadaşı Ömer Zengin, sosyal medya hesabından asıl sorumluların adalet önüne çıkarılamadığına dikkat çekti.

Ömer Zengin, Sinan Ateş suikastının dört isim tarafından organize edildiğini iddia etti. Zengin, Sinan Ateş’in, Ahmet Yiğit Yıldırım, İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz ve Nevzat Ünlütürk tarafından organize edilen bir suikast sonucu öldürüldüğünden emin olduğunu söyledi.

Zengin, paylaşımında "Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren Adalet(!) Ankara’daki Ülkücü katili Fetöcüleri bir türlü ayağına getiremiyor! 10 yaşında bir kız çocuğu ile iddianamedeyim. Türk Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Cinayetin, Yıldırım ile Ömer Lefzan arasındaki eski husumet nedeniyle Lefzan’ın üzerine yıkılmaya çalışıldığını söyledi. Zengin, Ateş’in Doğukan Çep ile herhangi bir tanışıklığı veya husumeti bulunmadığını da belirtti.

Zengin ayrıca, Ateş’e karşı husumetin, Olcay Kılavuz’un görevden alınmasının ardından başladığını düşündüğünü ifade etti.