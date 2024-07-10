Sinan Ateş’ten sonra bizleri mi öldürecekler

Haber Merkezi

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile ablası Selma Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti.

Kendilerine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Selma Ateş, "Benim de başıma bir şey gelirse, bunların sorumlusu daha önce ismini verdiğim isimlerdir. Devlet beni koruyamıyorsa benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sinan Ateş’ten sonra bizler de katledilirsek mi bunlar ceza alacak? Bir Sinan Ateş daha vermek istemiyoruz" dedi.

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır ile parti genel merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan anne Saniye Ateş, şunları söyledi: "Adalet arıyorum. Bu yaşta kapı kapı dolaşıyorum. Oğlumun katillerini arıyorum. Belirli bir kesimden başka kimsem yok. Benim ne Ülkü Ocakları ile ne de MHP’yle işim yok. İçindeki zalimlerle işim. Oğlumu nasıl katlettiklerini bana açıklayacaklar.”