Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı
Sinan Çetin hakkında imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çetin'in çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Yönetmen Sinan Çetin hakkında imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.