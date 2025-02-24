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Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı

Sinan Çetin hakkında imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çetin'in çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor.

Güncel
  • 24.02.2025 16:42
  • Giriş: 24.02.2025 16:42
  • Güncelleme: 24.02.2025 17:00
Kaynak: İHA
Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Yönetmen Sinan Çetin hakkında imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.

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