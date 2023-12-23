Sinan Kaloğlu: “Rakip iki tane şutla galip geldi diyebiliriz”

Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Futbol şansımızın olmadığı günler oldu, bugün de siz de gördünüz rakip iki tane şutla aslında galip geldi diyebiliriz” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında kendi evinde Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, rakip takımın 2 şutla 2 gol bulduğunu belirterek kendilerinin ise çok pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini ifade etti.

Kendi sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getiren Kaloğlu, “3 puan için çıktık. İlk yarıdaki oyunumuz da ortadaydı zaten. Birçok pozisyon yakaladık. Çok net pozisyonlar yakaladık. Yani ilk yarın maçı koparacağımız yerde koparamadık. İkinci yarı yine öyle oldu. Pozisyonlarımız var, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Bu tip maçlarda gol atmamız gerekiyor açıkçası. Yani ön tarafta tecrübeli olan oyuncuların birazcık daha sakin kalıp gol vuruşunu daha iyi yapabilseydi, maç farklı bir yere de gelebilirdi” diye konuştu.