Sinan Suner’in annesi yaşamını yitirdi
MHP’li Bakan Cengiz Gökçek’in koruması tarafından öldürülen Ankara Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve ODTÜ öğrencisi Sinan Suner’in annesi Nuran Uzun, hayatını kaybetti. Suner’in ölümü, Erdal Eren’in idamına kadar giden sürecin de başlangıcı olmuştu.
BirGün/ANKARA
30 Ocak 1980’de duvar yazılaması sırasında yoldan geçen MHP’li Bakan Cengiz Gökçek’in koruması tarafından öldürülen Ankara Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve ODTÜ öğrencisi Sinan Suner’in annesi Nuran Uzun yaşamını yitirdi.
Koruma Süleyman Ezendemir’in silahla yaraladıktan sonra kan kaybından ölene kadar aracında gezdirdiği Sinan Suner’in ölümü, Erdal Eren’in idamına kadar giden sürecin de başlangıcı oldu.
Sinan Suner’in öldürülmesini protesto mitinginde jandarma er Zekeriya Önge’yi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Erdal Eren 17 yaşında asılarak idam edildi. Erdal Eren'in idamını protesto mitingi de aynı yaşlardaki bir başka devrimci gencin öldürülmesine yol açtı. Mitingde gözaltına alınan Ercan Koca da işkence sonucu öldürüldü.
Uzun yıllar oğlunun acımasızca katledilmesinin acısını yaşayan Nuran Uzun İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Nuran Uzun yarın oğlu Sinan Suner'in mezarının bulunduğu Ankara Karşıkaya Mezarlığı’nda ikindi namazından sonra toprağa verilecek .