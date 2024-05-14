Sinan Suner’in annesi yaşamını yitirdi

MHP’li Bakan Cengiz Gökçek’in koruması tarafından öldürülen Ankara Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve ODTÜ öğrencisi Sinan Suner’in annesi Nuran Uzun, hayatını kaybetti. Suner’in ölümü, Erdal Eren’in idamına kadar giden sürecin de başlangıcı olmuştu.

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