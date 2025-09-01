Sinan’a sözümüz devrim

Özgürlük Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) seçim bildirisini dağıtırken 31 Ağustos 2002’de İstanbul Okmeydanı’nda faşistler tarafından katledilen 22 yaşındaki Sinan Kayış, ölümünün 23’üncü yılında unutulmadı. SOL Parti tarafından yayımlanan açıklamada “Sinan’a sözümüz devrim! 23 yıl önce henüz 22 yaşındayken faşist çeteler katletti. Unutmayacağız, faşizme karşı mücadelemizde yaşayacak” ifadeleri yer aldı.

Sinan Kayış, Okmeydanı’nda uyuşturucu ve kumar trafiğinin döndüğü bir kıraathanenin sahibi Ziya Yücetepe tarafından vurulmuştu. Kayış’ın yanındaki Yalçın Köse’yi de yaralayan Yücetepe, yargılandığı mahkemede ülkücü sloganlar atmış, pişman olmadığını ifade eden söylemlerde bulunmuştu. Yücetepe 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezasının tamamını yatmadan serbest bırakılmıştı.