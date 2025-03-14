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Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever'in ölüm nedeni nedir? Şinasi Yurtsever hayatı ve biyografisi

Şinasi Yurtsever'in ani ölümü dizi ve sinema camiasında geniş yankı buldu. Peki Şinasi Yurtseven kimdir? Şinasi Yurtseven nereli? Şinasi Yurtseven kaç yaşındaydı ve hangi projelerde rol aldı? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 14.03.2025 11:03
  • Giriş: 14.03.2025 11:03
  • Güncelleme: 14.03.2025 11:11
Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever'in ölüm nedeni nedir? Şinasi Yurtsever hayatı ve biyografisi
FOTOĞRAF: Instagram / Şinasi Yurtsever

Şinasi Yurtsever'in Rol Aldığı Filmler (Yıl - Yapım - Rol)

  • 2025Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden
  • 2024Tezgah
  • 2024İyi Bir Aile Değiliz
  • 2024Efsane – Şevket
  • 2023Üçlü Pürüz
  • 2022Kendinden Kaçak
  • 2017Dört Köşe – Muzo
  • 2016Geniş Aile 2: Her Türlü – Niko Pacaci
  • 2015Düğün Dernek 2: Sünnet – Yılmaz
  • 2014Hadi İnşallah – Kameraman Hasan
  • 2014Olur Olur! – Zihni Orkinos
  • 2013Düğün Dernek – Yılmaz
  • 2011Çalgı Çengi – Nakliyatçı
  • 2009Vavien – Seyfi
  • 2006Küçük Kıyamet
  • 2006Hokkabaz – Jandarma
  • 2006Hayatımın Kadınısın – Arıza
  • 2003Yazı Tura – Basri

Şinasi Yurtsever'in Rol Aldığı Diziler (Yıl - Yapım - Rol)

  • 2025Yüzde İki – Metin Demir
  • 2024İnci Taneleri – Tahsin
  • 2023Organizasyon Bizim İşimiz
  • 2022Gizli Saklı – Namık
  • 2020Tutunamayanlar – Hicabi
  • 2019Dengi Dengine – Niyazi
  • 2014Kardeş Payı – Hilmi
  • 2012İşler Güçler – Hakkı
  • 2011Sen de Gitme – Halil
  • 2010Aşk ve Ceza – Orhan
  • 2009Ramazan Güzeldir – Hilmi
  • 2009Kapalıçarşı – Ünal
  • 2009Bir Bulut Olsam – Ali Asker
  • 2008Ayışığı – Komiser Adnan
  • 2008Avrupa Yakası – Diş Hekimi Komşu
  • 2004-2007Yabancı Damat – Hamit
  • 2003Alacakaranlık – Bakır
  • 2002Kınalı Kar – Mesut
  • 2001Cinlerle Periler
  • 1999Yılan Hikâyesi – Kral'ın adamı
  • 1998Örümcek – Cin Ali
  • 1998Küçük İbo – Selçuk
  • 1998Dış Kapının Mandalları – Ali
  • 1996Hemşerim
  • 1996Başka İstanbul Yok
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