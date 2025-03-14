Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever'in ölüm nedeni nedir? Şinasi Yurtsever hayatı ve biyografisi
Şinasi Yurtsever'in ani ölümü dizi ve sinema camiasında geniş yankı buldu. Peki Şinasi Yurtseven kimdir? Şinasi Yurtseven nereli? Şinasi Yurtseven kaç yaşındaydı ve hangi projelerde rol aldı? Detaylar haberimizde.
Şinasi Yurtsever'in Rol Aldığı Filmler (Yıl - Yapım - Rol)
- 2025 – Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden
- 2024 – Tezgah
- 2024 – İyi Bir Aile Değiliz
- 2024 – Efsane – Şevket
- 2023 – Üçlü Pürüz
- 2022 – Kendinden Kaçak
- 2017 – Dört Köşe – Muzo
- 2016 – Geniş Aile 2: Her Türlü – Niko Pacaci
- 2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet – Yılmaz
- 2014 – Hadi İnşallah – Kameraman Hasan
- 2014 – Olur Olur! – Zihni Orkinos
- 2013 – Düğün Dernek – Yılmaz
- 2011 – Çalgı Çengi – Nakliyatçı
- 2009 – Vavien – Seyfi
- 2006 – Küçük Kıyamet
- 2006 – Hokkabaz – Jandarma
- 2006 – Hayatımın Kadınısın – Arıza
- 2003 – Yazı Tura – Basri
Şinasi Yurtsever'in Rol Aldığı Diziler (Yıl - Yapım - Rol)
- 2025 – Yüzde İki – Metin Demir
- 2024 – İnci Taneleri – Tahsin
- 2023 – Organizasyon Bizim İşimiz
- 2022 – Gizli Saklı – Namık
- 2020 – Tutunamayanlar – Hicabi
- 2019 – Dengi Dengine – Niyazi
- 2014 – Kardeş Payı – Hilmi
- 2012 – İşler Güçler – Hakkı
- 2011 – Sen de Gitme – Halil
- 2010 – Aşk ve Ceza – Orhan
- 2009 – Ramazan Güzeldir – Hilmi
- 2009 – Kapalıçarşı – Ünal
- 2009 – Bir Bulut Olsam – Ali Asker
- 2008 – Ayışığı – Komiser Adnan
- 2008 – Avrupa Yakası – Diş Hekimi Komşu
- 2004-2007 – Yabancı Damat – Hamit
- 2003 – Alacakaranlık – Bakır
- 2002 – Kınalı Kar – Mesut
- 2001 – Cinlerle Periler
- 1999 – Yılan Hikâyesi – Kral'ın adamı
- 1998 – Örümcek – Cin Ali
- 1998 – Küçük İbo – Selçuk
- 1998 – Dış Kapının Mandalları – Ali
- 1996 – Hemşerim
- 1996 – Başka İstanbul Yok