Sınav haftasında yurttan attılar

Haber Merkezi

19 Mart eylemlerine katılan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri yurttan çıkarıldı. 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açılan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik baskılar sürüyor. Öğrenciler, kaldıkları devlet yurtlarından çıkarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda “süresiz yurttan çıkarılma” cezası alan gençlere, sınav haftasında yurtta kalmalarına izin verileceği belirtilmişti. Kocaeli Emek Gençliği, yurttan atılan öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada, iktidarın temel hakları gasp ederek iktidarını sürdürmeye çalıştığını belirterek mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu.

Açıklamada, cezaların kınama cezasına çevrileceği yönündeki spekülasyonlara da tepki gösterildi. Açıklamada "Arkadaşlarımızı sınav haftası bitiminde alelacele yurtsuz bırakan bu iktidara karşı mücadeleyi büyüteceğiz. Tek güvencemiz birliğimizdir; temel haklarımızı gasp ederek iktidarını sürdürmeye çalışan saray rejimine karşı kurtuluş mücadelede, özgürlük örgütlülükte!" denildi.