Sınav için Diyarbakır’a gelen Gökhan’dan 5 gündür haber alınamıyor

Antalay'dan Diyarbakır’ın Bismil ilçesine lise sorumluluk sınavlarına girmek için gelen Gökhan Özer’den (18), 5 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Nejdet Özer, “Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan’dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum neredeysen lütfen bize ulaş” dedi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan Gökhan Özer (18), 21 Eylül günü, bir sonraki gün yapılacak olan lise sorumluluk sınavlarına girmek üzere memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesine geldi. Babaannesinde kalan Özer, cuma günü sınava girdi. Pazartesi bir sınavı daha olan Gökhan Özer, pazar günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları kendi imkanlarıyla Özer’e ulaşamayınca polise haber verdi.

Gökhan Özer’in bazı yakınlarına İBAN numarasını göndererek para istediği ve gelen paraların da R.K. adlı birinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Gökhan Özer’in bulunması için çalışma sürerken, babası Nejdet Özer, oğlunun herhangi bir kötü alışkanlığı ve kötü bir arkadaş çevresinin olmadığını belirterek, “Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan’dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum, neredeysen lütfen bize ulaş” dedi.

‘BİZE BANKA BİLGİLERİNİ VERİP KAPATTI’

Kuzeni Murat Özer de Gökhan’ın kaybolmadan önce diğer kuzenlerinden para istediğini belirterek, “Gökhan, Bismil’e vardıktan sonra, sorumluluk sınavına girmiş. Daha sonra pazar günü saat 17.00’den sonra kendisine ulaşamadık. Bazı yerlerden, babasından ve kuzenlerinden para isteyip almış. Sonra bir kez görüşebildik, ‘Neden aldın, neredesin’ diye sorduk. Sadece bize banka bilgilerini verip kapattı. Bir daha da ona ulaşamadık. İstediği paraları da R.K. adında bir kişinin hesabına göndermiş. R.K. arkadaşı mı değil mi, onu da bilmiyoruz. 5 gündür haber alamıyoruz. En son Diyarbakır merkezinde olduğunu duyduk. Görenlerin, duyanların polise ve bize haber vermelerini istiyoruz” diye konuştu.