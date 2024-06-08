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Sınav saatinde okulda elektrik kesildi: Veliler ve ekipler arasında tartışma

Mersin'in Tarsus ilçesinde TOBB Teknik Anadolu Lisesi'nde YKS'nin 1. oturumunun başlamasının ardından henüz bilinmeyen nedenle elektrik eksildi. Kesinti nedeniyle jeneratörün devreye almak isteyen ekipler ve veliler arasında tartışma çıktı.

Güncel
  • 08.06.2024 12:24
  • Giriş: 08.06.2024 12:24
  • Güncelleme: 08.06.2024 12:25
Kaynak: DHA
Sınav saatinde okulda elektrik kesildi: Veliler ve ekipler arasında tartışma
Fotoğraf: DHA

Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında bilinmeyen nedenle kesilen elektrik, velilerin tepkisine neden oldu.

Tarsus'un Ferahimşalvuz Mahallesi'nde TOBB Teknik Anadolu Lisesi'nin bilinmeyen nedenle elektriği kesildi.

Yetkililerin haber vermesi üzerine ekipler, okula seyyar jeneratör getirdi.

Ekipler, çalıştırılacak jeneratörün devreye girmesiyle sınavdaki öğrencilerin konsantrasyonunun bozulacağı gerekçesiyle devreye almadı.

Velilerle ekipler arasında tartışma yaşandı. Çocukları sınavda olan veliler, yaşananlara tepki gösterdi.

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