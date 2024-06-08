Sınav saatinde okulda elektrik kesildi: Veliler ve ekipler arasında tartışma

Mersin'in Tarsus ilçesinde TOBB Teknik Anadolu Lisesi'nde YKS'nin 1. oturumunun başlamasının ardından henüz bilinmeyen nedenle elektrik eksildi. Kesinti nedeniyle jeneratörün devreye almak isteyen ekipler ve veliler arasında tartışma çıktı.

Güncel 08.06.2024 12:24 Giriş: 08.06.2024 12:24

Güncelleme: 08.06.2024 12:25 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA