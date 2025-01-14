Sınav usulsüzlüğü soruşturması: 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2012 yılındaki Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı sorularına önceden eriştikleri iddiasıyla FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında düzenlenen Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına giriş sınavında FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların 'örgüt' mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde 14 Ocak tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.