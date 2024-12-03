Sınav var, atama yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına ilişkin attığı her adımda öğretmenleri mağdur etmeye devam ediyor. Bunlardan biri de engelli öğretmenler oldu.

Nisan 2024’te Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girerek atama hakkı kazanan engelli öğretmenler atama takviminin henüz açıklanmamasıyla mağdur edildi. İki yılda yalnızca iki kez yapılan engelli öğretmen atamasının sonuncusu 4 bin 300 atama ile Nisan 2023’te yapıldı. Bu yıl içinse atama bekleyen 2 bin 500 engelli öğretmen, takvimin açıklanmamasıyla bir dönem kaybettiklerine dikkat çekiyor.

Engelli öğretmen atamasında mülakat yapılmamasına karşın öğretmen atamalarındaki mülakatta yapılan değişikliğin Danıştay’a taşınması her kesimden eğitimcinin ders başı yapmasını da engelledi. Ataması yapılmayan engelli öğretmenler, bugün, Dünya Engeliler Günü’nde atama takvimlerinin açıklanmasını talep ediyor.

SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN KENDİMİZİ PARÇALADIK

Nisan 2024’te yapılan EKPSS sınavından bu yana atama beklediklerini ifade eden atama bekleyen esansiyel trombosit hastası tarih öğretmeni Emre Bulut, ‘‘Hazirandan bu yana bize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir sayı göndereceği ve bu sayı üzerinden atama yapacaklarını söylediler. Mevzuata göre ekim sonu sayılar ilgili bakanlıklara gidiyormuş. Aile Bakanlığı bizi Milli Eğitim Bakanlığı’na, Milli Eğitim bizi Aile Bakanlığı’na yönlendiriyor. Ancak artık net bir yanıt alamıyoruz. Bütçe görüşmeleri sırasında Aile Bakanı Mahinur Hanım bir tek kelime söylemedi engelli öğretmenlerle ilgili. Engelli öğretmenler olarak burada sesimizi duyurmak için çabalıyor, adeta yırtınıyoruz’’ dedi.

Ataması yapılmayan engelli öğretmenler olarak geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bulut, ‘‘Hiçbir gelirimiz yok, özel sektör tedavilerimiz olduğu ve bunun için izin almamız gerektiğini bildiği için bizi işe almıyor. Tedavilerimiz var. Ben ailemle yaşıyorum, 5 bin 600 lira engelli aylığım var ve ailemizde çalışan tek kişi babam. Dört kardeşiz biz üniversiteye okuyan kardeşim var. Bir tanesi üniversiteye hazırlanıyor, bir tanesi de lise ikinci sınıfta. Babamın maaşıyla artık idare ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Bizleri öğretmen olarak yetiştirdiler, ancak şimdi de atamıyorlar’’ diye konuşan Bulut, bugün engelli öğretmenler için atama takviminin açıklanmasını talep ettiklerini söyledi. Bulut son olarak şunları aktardı: ‘‘İnsanlar artık devlete küser hale geldi, güvenemiyor. Eylül ayında açıklanması gereken atama takvimimiz hâlâ açıklanmadı. Mülakat Danıştay’a taşındı ve biz de bundan etkilendik. Bugün Dünya Engelliler Günü ve böyle bir günde takvimimizin açıklanmasını, bir dönem daha kaybetmemeyi istiyoruz. Engellerimiz çalışmamıza engel değil fakat bu süreçte hem psikolojik hem de maddi olarak çok yıpranıyoruz.’’