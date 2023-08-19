Sınava kıl payı yetiştiler

Açıköğretim Fakültesi Yazokulu Sınavları sebebiyle Tekirdağ’da yollarda yoğunluk oluşurken, üniversiteye gelen bazı adaylar sınava kıl payı yetişti.

Açıköğretim Fakültesi Yazokulu Sınavları bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde saat 14.00’te gerçekleştirildi.

Sınav öncesi üniversite kavşağında yoğun bir trafik oluştu. Üniversiteye gelen bazı adaylar, sınava girecekleri bölümü zor bulurken, bazı adaylar ise sınava son saniyelerde yetişti.

Son girişin saat 14.15 olduğu sınavda bazı adayların da geç kaldığı gözlendi. Fakültelerin girişine gelen adaylar, polis aramasından geçtikten sonra sınıflara alındı.