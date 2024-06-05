Sınava kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan’da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ehliyet Sınav Merkezine kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan şüpheli İ.K. sınava giriş esnasında üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet düğme görünümlü gizli kamera, 1 adet sim kartlı kablosuz ağ cihazı, 2 adet cihazlara takılı sim kart ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ücret karşılığında kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya yansıtarak kopya çekilmesini sağlayan organizatör E.B., Ehliyet Sınav Merkezi yakınında araç içerisinde yakalandı.

Ehliyet Sınav Merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarında üzerinde kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan E.İ., B.İ., O.A. ve organizatör E.B., isimli şüpheli şahısların adli işlemleri adli makamlarca yürütülmekte.