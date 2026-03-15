Sınavdan 100 puan aldı, mülakatta elendi: Danıştay’dan emsal "liyakat" kararı

Kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uzun süredir tartışma konusu olan mülakat uygulamasına ilişkin dikkat çekici bir yargı kararı çıktı. Danıştay 2. Dairesi, yazılı sınavda tam puan alan ancak sözlü sınavda barajın altında bırakılarak elenen bir memurun açtığı davada mülakat işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Davaya konu olan olayda İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan bir memur, görevde yükselme kapsamında açılan şube müdürlüğü sınavına girdi. Aday yazılı sınavdan 100 tam puan alarak listenin üst sıralarında yer aldı. Ancak 2018 yılında yapılan sözlü sınavda 62 puan verilerek başarı barajı olan 70 puanın altında bırakıldı. Kurum içi itirazlardan sonuç alamayan memur konuyu yargıya taşıdı.

DANIŞTAY'DAN EMSAL "LİYAKAT" KARARI

Danıştay 2. Dairesi (Esas No: 2019/212, Karar No: 2025/4988) 10 Kasım 2025 tarihli kararında mülakat sürecindeki eksikliklere dikkat çekerek sözlü sınav işlemini iptal etti. Mahkeme kararında kamu görevlerine yükselmede liyakat ve kariyer ilkelerinin korunmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Kararda, sözlü sınav sürecinin yargısal denetime elverişli olmadığı belirtilerek şu eksikliklere dikkat çekildi:

Sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanıp tutanağa bağlanmaması

Adaylara yöneltilen soruların ve verilen yanıtların kayıt altına alınmaması

Komisyon üyelerinin verdiği puanların ayrı ayrı gerekçelendirilmemesi

Değerlendirme sürecinin tamamen komisyonun takdirine bırakılması

Danıştay, bu eksikliklerin mülakatın objektifliğini ortadan kaldırdığını ve işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesini imkânsız hale getirdiğini belirtti.

Kararın, görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamasına yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde benzer davalar açısından emsal niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan mahkeme, yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebini ise ilgili düzenlemenin daha sonra yürürlükten kaldırıldığı gerekçesiyle reddetti. Karara karşı idarenin temyiz yoluna başvurma hakkı bulunuyor.