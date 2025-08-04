Sınavlar kasayı doldurdu

ÖSYM’nin 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine yönelik mali tabloları, “Türkiye sınav ülkesi oldu” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu. Milyonlarca yurttaşın kamuya memur olarak atanmak, milyonlarca öğrencinin ise üniversiteye yerleşmek amacıyla girdiği merkezi sınavlardan toplanan para dudak uçuklattı. Başkanlığın merkezi sınavlara başvuran yurttaşlardan topladığı başvuru ücreti, 2025’in henüz ilk yarısında 3,5 milyar TL’ye dayandı.

Milyonlarca insanın geleceği açısından kritik önem taşıyan hemen her merkezi sınavda şaibe iddialarıyla gündeme gelen ÖSYM’nin 2025 yılının ilk yarısına yönelik mali verileri paylaşıldı. Kurumun, merkezi sınav başvuru ücretlerinden oluşan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde Ocak-Haziran 2025 döneminde, önceki dönemlere oranla yaşanan artış dikkati çekti.

PAYIN BÜYÜĞÜ SINAVLARDAN

ÖSYM, Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 3 milyar 704 milyon 228 bin TL gelir elde etti. Toplam gelirin 3 milyar 301 milyon 393 bin TL’si, merkezi sınavların başvuru ücretlerinden elde edilen, “Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden” oluştu. Kurum, 2025’in ilk yarısında adaylardan YKS, ALES-2, MEB-AGS ve DGS başvuru ücretleri alındığını ancak sınavların baskı-gereç temini, evrakların nakliyesi gibi hakediş ödemelerinin yılın ikinci yarısında yapılacağını belirtti.

Merkezi sınavlardan elde edilen gelirde yıllar itibarıyla yaşanan artış ise başvuru ücretlerine yapılan fahiş zamlara ayna tuttu.

∗∗∗

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIŞ

ÖSYM’nin gelirleri 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 528 milyon 32 bin TL

• 2019: 546 milyon 25 bin TL

• 2020: 860 milyon 512 bin TL

• 2021: 767 milyon 630 bin TL

• 2022: 1 milyar 490 milyon 314 bin TL

• 2023: 2 milyar 787 milyon TL

• 2024: 4 milyar 421 milyon 432 bin TL

• 2025 (Ocak-Haziran): 3 milyar 301 milyon 393 bin TL