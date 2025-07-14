Sınavsız ve kamusal eğitim herkesin hakkı

Haber Merkezi

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2025 LGS sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada sınav sonuçlarının eğitim sisteminin içinde olduğu yapısal krizleri göz önüne seren, yarışmacı, elemeye dayalı ve eşitsizlik üreten eğitim sisteminin aynası olduğunu vurguladı.

Her yıl yüz binlerce öğrenciyi eşitsiz hazırlık süreciyle sınava sokarak onları sıralayan, eleyen ve kategorize eden sistemin, ne çocukların gelişimini öncellediğini, ne de eğitimde hakkaniyetin sağlanmasına hizmet ettiği ifade edilen açıklamada; “LGS sadece bir sınav değil, aynı zamanda toplumun en derin eşitsizliklerinin yeniden üretildiği, bölgesel, sınıfsal ve kültürel farkların sınav puanı aracılığıyla normalize edildiği ideolojik bir araçtır” denildi.

LGS KALDIRILMALI

Nitelikli, bilimsel ve kamusal bir eğitim sisteminin acil bir ihtiyacı olduğunun altı çizilen açıklamada, "LGS kaldırılmalı, yerine öğrencilerin çok yönlü gelişimini esas alan, yönlendirme ve rehberlik temelli bir yerleştirme modeli oluşturulmalıdır. Tüm çocuklar için parasız, kamusal ve nitelikli eğitim sağlanmalı; özel okul teşvikleri yerine devlet okullarına yatırım yapılmalıdır" ifadeleri kullanıldı Öğrenci Veli Derneği tarafından yapılan açıklamada da, "23 yıldır sürdürülen okullaşma politikaları sonucunda birçok ilde okullar imam hatip ve meslek liselerine dönüştürülmüş, akademik liseler (Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler vb.) azaltılmıştır. Bu durum çocukları istemedikleri okullara veya bütçelerini zorlayarak özel okullara mecbur bırakmaktadır. Biz VELİ-DER olarak, sınav merkezli, dayatmacı ve eleme odaklı eğitim anlayışına karşı çıkıyor; kamucu, eşitlikçi, laik ve bilimsel temellere dayanan bir eğitim sistemi talep ediyoruz" denildi.