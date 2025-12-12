Sincan Cezaevi'ndeki şüpheli trans ölümü Meclis gündeminde

Sincan Cezaevi’nde Poyraz isimli trans erkek mahpus kaldığı koğuşta ölü bulundu.

Pembe Hayat’tan Eylem Esen Arabacı’nın haberine göre ölümün ardından savcılık, inceleme için iki gün sonra cezaevine geldi, tanıkların ifadesi alınmadı.

Avukatların KoasGL'ye verdiği verdiği bilgilere göre, Sincan Cezaevi’nde dört trans erkek mahpus uzun süredir tecrit koşullarında kalıyor. Dört mahpusun toplu halde psikiyatri servisine götürüldüğü gün, koğuşlarına yeni bir kişinin sevk edildiği; mahpuslar döndüklerinde bu kişiyi asılı halde buldukları ifade edildi.

İlk müdahaleyi ipi çakmakla keserek mahpusların yapmaya çalıştığı ifade edildi. Gardiyanların çağrılmasının ardından odada bir karmaşa yaşandığı, buna karşın sağlık ekibinin uzun süre gelmediği aktarıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ DE YAŞANDI

Avukatlar, dört trans mahpustan birinin de yakın zamanda intihar girişiminde bulunduğunu aktardı. Avukatların aktarımına göre mahpuslar, ayrıca kendilerine okutulmadan imzalatılan bir belge bulunduğunu belirtti.

Sincan Cezaevi'nde yaşananlar EMEP Milletvekili Sevda Karaca Meclis gündemine taşıdı. Cezaevinin yeni müdürünün Bakırköy’den Tarsus’a, oradan da Sincan’a görevlendirilen “namlı bir hapishane müdürü” olduğuna dikkat çeken Karaca, müdürün nefret ve ayrımcılık dolu uygulamalarıyla Sincan kadın hapishanesini bir toplama kampına dönüştürdüğünü belirtti.

"TRANS MAHPUSLARA TECRİT UYGULANIYOR"

Söz konusu müdürün kuruma gelir gelmez “G-3” numaralı yeni bir koğuş açtığını belirten Karaca “Adına ‘damat koğuşu’ deyip dalga geçtikleri bu hücreye, trans ve LGBTİ mahpusları zorla, ne olduğu belli olmayan kağıtlar imzalatarak yerleştiriyor. Kadın mahpuslar içinde ‘kısa saçlı’ olan ya da ‘erkeksi olan’ları seçip kapattığı bu hücreyi izole ediyor. Doktora götürürken bile kimseyle karşılaşmayacakları şekilde tecrit uyguluyor, havalandırmada dahi kimseyle temas etmelerine izin vermiyor. Spor hakları kullandırmıyor. Burada tuttukları süre içerisinde cinsiyet geçiş sürecinde olanları tedaviden vazgeçirmek için türlü işkenceler ediyor" dedi.

4 AYDA 4 ÖLÜM

Adı geçen müdürünün Sincan’a geldiği 4 ay içinde 4 ölüm yaşandığı iddiasını gündeme getiren Karaca, Adalet Bakanı'na seslenerek “Bu soruların her birine Adalet Bakanı tek tek ve derhal cevap vermek zorunda. Kadınlara ve LGBTİ’lere cehenneme çevirdiğiniz bu memlekette; cinayet mahalline dönen hapishanelerde 4 duvar arasında işlediğiniz her bir suçun hesabını tek tek vereceksiniz” dedi.