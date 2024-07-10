Sincan Cezaevi’nde birçok tutuklu zehirlendi

Haber Merkezi

Sincan 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan tutuklular, geçtiğimiz hafta çok sayıda kişinin cezaevi yemeklerinden zehirlendiğini aktardı. MA’nın haberine göre, yaşananları yeğeni Ahmet Sayak’a telefon görüşmelerinde anlatan tutuklu Bager Sayak, kahvaltı sonrası birçok tutuklunun gıda zehirlenmesi yaşadığını ve acile kaldırıldığını ifade etti.

Sayak benzer bir durumun cezaevi kampusundaki diğer yerlerde de yaşandığını söyledi. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutukluların aileleri ise, en az 850 kişinin zehirlendiğini aktardı.