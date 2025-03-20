Sincan’da darp iddiası

Haber Merkezi

Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Ferhat Musa’nın kolu gardiyanların şiddeti sonucunda kırıldı.

Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bir tutsağın gardiyanların saldırısı ardından kolunun kırıldığı iddia edildi. MA’nın haberine göre, tutuklu Bager Sayak, telefon ile ailesini arayarak, yaşanan saldırıya dair bilgi verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sağyiğit ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından oluşan bir heyet 12 Mart’ta cezaevini ziyaret ettiğini kaydeden Sayak, aynı gün tutuklu Ferhat Musa’ya gardiyanların saldırdığını aktardı. Telefon görüşüne giden tutuklu Musa’nın gardiyan saldırısında kolunun kırıldığını dile getiren Sayak, yaşanan işkenceye karşı tutsakların “kapı vurma” ve “yemek almamama” boykotları başlattığını belirtti.