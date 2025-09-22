Sincan’da koşullu salıverme engelleniyor

BirGün/Ankara

Sincan Kadın Hapishanesinde 2021 yılından bu yana siyası kadın mahpusların tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde engelleniyor. Koşullu salıverilme tarihi gelen hiçbir mahpus tahliye edilmiyor.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Ankara Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği (İHD) Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara şubeleri ile Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki hak ihlallerini protesto etti.

12 KADININ TAHLİYESİ ENGELLENİYOR

Açıklamayı grup adına yapan ÖHD üyesi avukat Sidal Bayrak, Sincan’da 12 siyasi kadının koşullu salıverilme haklarının keyfi şekilde engellendiğini belirtti. Bayrak, Türkiye’de demokrasi ve hukuk standartlarının, hapsedilme gerekçeleri ve cezaevinde uygulanan hukuk ile özgür kalma hakkının uygulanabilirliğiyle ölçüldüğünü vurguladı.

Bayrak, mevcut infaz rejiminin bu ölçüleri her gün ihlal ettiğini belirterek, “Hukuk dışı uygulamanın en somut örneği İdare ve Gözlem Kurullarıdır. 2021’de kurulan bu kurullar, mahkemelerin yerine geçerek mahpusların özgürlük haklarını gasp etmektedir. Aralarında ağır hasta ve 30 yılı aşkın süredir hapiste bulunan tutukluların da bulunduğu yüzlerce mahpusun tahliyesi engellenmiştir” dedi.

"ÖZEL BİR YOĞUNLUK VAR"

İdare ve Gözlem Kurulları’nın siyasi nitelikli kurullar olduğuna işaret eden Bayrak, bu kurulların özünde siyasi mahpuslara karşı bir cezalandırma ve işkence mekanizması işlevi gördüğüne vurgu yaparak, “Bugüne kadar 24 kadın tutsağın şartlı tahliye hakkı açıkça gasp edilmiştir. İstisnasız her politik kadın tutsağın infazının yakılması, Sincan Kadın Kapalı Hapishanesini bu alandaki hukuksuzlukların en çarpıcı ve sistematik örneklerinden biri haline getirmektedir. Zira ceza infaz sistemindeki keyfiyet ve ayrımcı uygulamalar Sincan Kadın Hapishanesinde özel bir yoğunlukla yaşanmaktadır” diye ifade etti.

Bayrak, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde sistematikleşen uygulamanın sadece bireysel idari değerlendirmelerle açıklanamayacak kadar genelleştiğini ve süreklileştiğini belirtti. Bayrak, İdare ve Gözlem Kurullarının yapısının ve işleyişinin demokratik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yeniden düzenlenmesi ve koşullu salıverilme tarihi gelen tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini belirterek “Bu, barış ve demokratik toplum sürecinin zorunlu bir sonucudur” ifadelerine yer verdi.

Koşullu salıverilme hakkının engellenmesine son verilmesi gerektiğine vurgu yapan Bayrak, konuya ilişkin şu talepleri sıraladı: