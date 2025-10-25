Sincan’da mahkûmun yatacak yeri yok!

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Sincan Ceza İnfaz Kurumları’nda incelemede bulundu. Komisyon raporu, cezaevlerinde kapasite aşımı, sağlık hizmetlerinde yetersizlik, geç hastane sevkleri ve kötü muamele iddialarını ortaya koydu. Komisyon üyesi milletvekilleri Mayıs ayında Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusunda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından komisyona sunulan raporda, kadın ve çocuk cezaevlerinde hijyen, gıda ve kreş koşullarının yetersizliğine dikkat çekildi. Bazı kurumlarda 28 kişilik koğuşlarda 56 kişi kaldığı, kadın mahkûmların mahremiyet ihlali iddialarında bulunduğu belirtildi.

Özellikle adli suçlardan hükümlü ve tutukluların koğuşlarında kapasite üstü barındırılma sorununa dikkatin çekildiği raporda uyuma, hijyen koşullarını sağlama, bireysel yaşamı sürdürme konularında ciddi sıkıntılar yaşandığı kaydedildi. Bu konuda fiziki koşul ve imkânların gözden geçirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.

ÇOCUKLAR YER YATAĞINDA

Çocuk Cezaevi'nde 324 kişilik kapasiteye rağmen 494 çocuk ve genç hükümlü ve tutuklu barındırıldığı tespit edildi. Kurumda kapasitenin üzerinde sayıda hükümlü ve tutuklunun bulunması nedeniyle yatak temin edilemeyen bazı çocuk hükümlü ve tutukluların ortak yaşam alanlarında yere serilen yataklarda kalmak zorunda bırakıldıkları belirlendi.

Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısının 842 olduğu, annesiyle birlikte kalan 0-6 yaş aralığında 59 çocuk bulunduğu bildirildi. Görüşmelerde 24 yatak kapasiteli odada 36 kişinin bulunduğu ve bazılarının yerde uyumak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kapasitesi 1327 olan 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda odalara ranza eklenerek kapasitenin 1764 kişiye yükseltildiği ancak toplam 3 bin 378 hükümlü ve tutuklu bulunduğu kaydedildi. Kurumda 28 kişilik odada 56 kişinin kaldığı, bu nedenle yerlere yatak serilerek uyunduğu belirlendi.

YEMEKLER YETERSİZ

Rastgele seçilen koğuşlarda yapılan birebir görüşmelerde yemeklerin miktar itibarıyla yetersiz ve kalite bakımından düşük olduğu ifade edildi.

Ayrıca Kadın Cezaevi'nde bazı odalarda bulunan hükümlü ve tutukluların yalnızca sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sıcak suya erişim sağlayabildikleri kaydedildi.

Raporda çocuklarıyla kalan kadın hükümlü ve tutukluların kuruma ilk kabul sürecindeki aramaların kıyafetleri üzerindeyken yapıldığı, ancak diğer odalarda kalan kadınların aramalarda mahremiyete önem verilmediğine yönelik iddialarda bulundukları yer aldı.

Hükümlü ve tutukluların koğuş değişikliği taleplerine izin verilmediği, ailelerine yakın ceza infaz kurumlarına nakil taleplerinin karşılanmadığı ve idareyle görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmediği yönünde şikâyetler kaydedildi.

Öte yandan kantinde satılan ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğu ve ürün çeşitliliğinin yetersiz kaldığı da belirtildi. İdare ve Gözlem Kurulu’nun “iyi hâl” değerlendirmelerine ilişkin kararlarının adil olmadığı yönünde memnuniyetsizlikler dile getirildi.

∗∗∗

KOĞUŞTA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Cezaevlerinde yaşanan sorunlar sürerken Van M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cihan Talak’ın bir hafta önce şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; 20 yaşındaki Talak koğuşta ölü olarak bulundu. Talak'ın yaşamına son verdiği ileri sürülürken şüpheli ölümü sonrası da koğuşta bulunan tutukluların başka koğuşlara sevk edildiği öğrenildi. MA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığı öğrenilmezken cezaevi yönetimi tarafından olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı iddia edildi.