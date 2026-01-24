Sincan’dan Suriye için dayanışma çağrısı

BirGün/ANKARA

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlü kadınlar, Suriye’de halklara yönelik saldırılara karşı kadın hareketine çağrı yaptı. Kadınlar, farklı coğrafyalardaki kadın direnişlerinin “ortak bir miras” olduğuna işaret ederek kaleme aldıkları mektupta, “Ne demir parmaklıklar, ne kör pencereler, ne de yedi kat yerin dibinden örülen duvarlar bizi sizlerden ayırabildi” dedi.

“Tek ortak mirasımız başkaldırı anı, özgürlüğün başlama anıdır” ifadelerine yer verilen mektupta “Bangladeş, Kürdistan, Türkiye, Filistin, Meksika’da kadınlar, 'Duvar değil, özgürlük köprülerini inşa edelim” dediğinde, İran’da Mahsa Amini – ‘Jin-Jiyan-Azadî’ mücadelesinde, Taliban’ın vahşetine karşı “Sağır eden sessizliğe bizi gömemezsiniz” direnişinde, “Filistin yalnız değildir” duruşunda, Ortadoğu, Hindistan, Afrika, Latin Amerika, Asya’da yan yanaydık” denildi.

Mektupta “Sizleri mirasımıza sahip çıkarak Rojava, Halep ve Suriye’de yaşanan katliama karşı dayanışmaya davet ediyor, ‘Kadının Yüreği Çıkarsa, Dünyanın Kalbi Durur’ mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz” denildi.