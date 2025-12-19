Sincar davası ertelendi

Haber Merkezi

Demokrasi Partisi (DEP) Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın 4 Eylül 1993'te Batman'da katledilmesine dair Hizbullah tetikçisi Cihan Yıldız'ın yargılandığı davanın 16’ncı duruşması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü

Sincar ailesinin avukatı Mehdi Özdemir, iddia makamının 29 Mart 2021’den beri mütalaa vermediğine dikkat çekerek, sadece tetikçinin yargılandığını, onun da yeniden yargılamayla serbest bırakıldığını söyledi.

Özdemir, “Şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanık Cihan Yıldız ise beraatını istedi. Mahkeme duruşmayı bir kez daha mütalaa hazırlanması için iddia makamına tevdii etti. Bir sonraki duruşma 2 Haziran 2026’da görülecek.