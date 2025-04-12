Sincik’te ağaçları don vurdu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde don vuran ağaçlar zarar gördü.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kar ve soğuk hava sebebiyle meyve ağaçları zarar gördü. Tomurcuklanan ve çiçek açma dönemine giren ceviz, nar, fıstık, badem , kiraz ve elma ağaçlarının dalları donla birlikte karardı. Don sebebiyle büyük bir verim kaybının yaşanacağını söyleyen üreticiler, destek istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, "İlçemizde yaşanan don afetinden dolayı zarar gören çiftçilerimizin hasar tespiti yapılması için tarsim sigortaları varsa ilgili sigorta acentesine veya ilçe tarım müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Tarsim sigortası olmayan üreticilerimiz içinde devletimizden desek bekliyoruz" dedi.