Sındırgı'da 3,5'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 10 km olarak ölçüldü.