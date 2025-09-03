Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sındırgı'da 3,5'lik deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.09.2025 11:26
  • Giriş: 03.09.2025 11:26
  • Güncelleme: 03.09.2025 11:29
Kaynak: Haber Merkezi
Sındırgı'da 3,5'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 10 km olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol