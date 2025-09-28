Giriş / Abone Ol
  • 28.09.2025 11:37
  • Giriş: 28.09.2025 11:37
  • Güncelleme: 28.09.2025 11:41
Kaynak: AA
Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntı, yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana geldi.

