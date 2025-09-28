Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntı, yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-28
Saat:11:20:04 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:28.18278 E
Derinlik:12.13 km
