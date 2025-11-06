Giriş / Abone Ol
AFAD verilerine göre, saat 10.39'da merkez üssü Sındırgı olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 12.5 kilometre olarak ölçüldü.

  • 06.11.2025 10:47
  • Giriş: 06.11.2025 10:47
  • Güncelleme: 06.11.2025 10:52
Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal medyada paylaştı.

Buna göre, saat 10.39'da merkez üssü Sındırgı olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 12.5 kilometre olarak ölçüldü.

