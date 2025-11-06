Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal medyada paylaştı.

Buna göre, saat 10.39'da merkez üssü Sındırgı olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 12.5 kilometre olarak ölçüldü.