Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-01
Saat:07:58:42 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.25778 E
Derinlik:6.79 km
