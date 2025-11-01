Giriş / Abone Ol
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

