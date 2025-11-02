Giriş / Abone Ol
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
Kaynak: Haber Merkezi
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15:41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

