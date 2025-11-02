Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15:41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-02
Saat:15:41:09 TSİ
Enlem:39.15944 N
Boylam:28.24389 E
Derinlik:14.13 km
Detay:https://t.co/J6AfvtbST8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi