Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 12.02 olarak açıkladı.
Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kentte gece 00.05'te 4.9 büyüklüğünde, bu sabah saat 06:59'da 3.7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:12:02:42 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rBw7PiNwKB