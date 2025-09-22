Giriş / Abone Ol
Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 22.09.2025 12:11
  • Giriş: 22.09.2025 12:11
  • Güncelleme: 22.09.2025 12:18
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 12.02 olarak açıkladı.

Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kentte gece 00.05'te 4.9 büyüklüğünde, bu sabah saat 06:59'da 3.7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

