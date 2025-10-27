Sındırgı'da bir deprem daha: Büyüklüğü 6.1

İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

22.48'de gerçekleşen ilk depremin ardından 22.50'de de 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

10 AĞUSTOS'TA HASAR ALAN 3 BİNA İLE 2 KATLI BİR DÜKKAN YIKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde, 10 Ağustos'ta hasar alan 3 bina ile 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını ancak can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu da, AA'ya yaptığı açıklamada ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Sındırgı'da 4.2, 4.0, 3.9 şeklinde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

AFAD'DAN YURTTAŞLARA UYARI

AFAD, depremin ardından 4 maddelik uyarı yayımladı. AFAD'ın açıklamasında şöyle denildi:

"#Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu depreme ilişkin bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

SAĞLIK BAKANI: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bakanlığa şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu. Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI AKIN: SAHADA VE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medyadan açıklama yaptı. Akın, "Sındırgı ilçemizde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle sahada ve teyakkuz halindeyiz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" dedi.

Sındırgı ilçemizde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Tüm ekiplerimizle sahada ve teyakkuz halindeyiz.



Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) October 27, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Depremin hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, resmi X hesabından bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.