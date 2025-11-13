Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor: Art arda 6 deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası sürüyor. Sabah saatlerinde peş peşe 3 sarsıntı kaydedilen kentte art arda iki yeni deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İkinci sarsıntı 10 dakika sonra kaydedildi. 07.55'te meydana gelen peş peşe iki depremde sarsıntının büyüklüğü 3.8 ve 3.9 olarak kaydedildi.

Depremin 13.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu kayıtlarla birlikte sabah saatlerinden itibaren kentte peş peşe 6 sarsıntı kaydedildi.