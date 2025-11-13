Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor: Art arda 6 deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. Sabah saatlerinde peş peşe 3 sarsıntı kaydedilen ilçede, saat 07:45 itibarıyla bir kez daha peş peşe 3 sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Sındırgı olan depremlerin büyüklüğü 4, 3.8 ve 3.9 olarak kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası sürüyor. Sabah saatlerinde peş peşe 3 sarsıntı kaydedilen kentte art arda iki yeni deprem daha meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:07:45:30 TSİ
Enlem:39.23972 N
Boylam:28.13972 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/8InmZV7UO7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İkinci sarsıntı 10 dakika sonra kaydedildi. 07.55'te meydana gelen peş peşe iki depremde sarsıntının büyüklüğü 3.8 ve 3.9 olarak kaydedildi.
Depremin 13.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bu kayıtlarla birlikte sabah saatlerinden itibaren kentte peş peşe 6 sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:07:55:17 TSİ
Enlem:39.16806 N
Boylam:28.31972 E
Derinlik:13.06 km
Detay:https://t.co/FoNrItratX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-13
Saat:07:46:27 TSİ
Enlem:34.68 N
Boylam:32.25556 E
Derinlik:40.46 km
Detay:https://t.co/rR0AEeXgPF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi