Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sındırgı'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Güncel
  • 18.12.2025 17:46
  • Giriş: 18.12.2025 17:46
  • Güncelleme: 18.12.2025 17:47
Kaynak: AA
Sındırgı'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 metrelik kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde yol kenarında bulunan kuyuya ineğin düştüğü yönündeki ihbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyuya inerek ineği halata bağladı.

Yapılan çalışmalar sonucu inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Çıkarılan inek, sahibi Adnan Yaşar İlhan'a teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol