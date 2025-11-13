Sındırgı'da peş peşe üç deprem

Giriş / Abone Ol
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da peş peşe 3 deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk sarsıntı saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelirken, 06.20 ve 06.21'de ise arka arkaya 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Güncel
  • 13.11.2025 06:20
  • Giriş: 13.11.2025 06:20
  • Güncelleme: 13.11.2025 06:42
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 4 büyüklüğünün üzerinde peş peşe üç deprem meydana geldi.

İlk sarsıntı saat 06.16'da gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 06.16 olarak açıkladı.

Sarsıntı 12.31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 06.20 ve 06.21'de ise peş peşe 4.2 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

Deprem, yaklaşık 7 ve 7.89 kilometre derinlikte meydana geldi.

