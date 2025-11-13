Sındırgı'da peş peşe üç deprem
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da peş peşe 3 deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk sarsıntı saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelirken, 06.20 ve 06.21'de ise arka arkaya 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 4 büyüklüğünün üzerinde peş peşe üç deprem meydana geldi.
İlk sarsıntı saat 06.16'da gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 06.16 olarak açıkladı.
Sarsıntı 12.31 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:16:14 TSİ
Enlem:39.24417 N
Boylam:28.14806 E
Derinlik:12.31 km
Detay:https://t.co/I5T506QbFQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 06.20 ve 06.21'de ise peş peşe 4.2 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.
Deprem, yaklaşık 7 ve 7.89 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:20:24 TSİ
Enlem:39.24139 N
Boylam:28.14611 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VvSbnl9NTo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-13
Saat:06:21:44 TSİ
Enlem:39.23556 N
Boylam:28.17222 E
Derinlik:7.89 km
Detay:https://t.co/iENV8QA00X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi