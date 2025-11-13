Sındırgı'da peş peşe üç deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 4 büyüklüğünün üzerinde peş peşe üç deprem meydana geldi.

İlk sarsıntı saat 06.16'da gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 06.16 olarak açıkladı.

Sarsıntı 12.31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 06.20 ve 06.21'de ise peş peşe 4.2 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

Deprem, yaklaşık 7 ve 7.89 kilometre derinlikte meydana geldi.