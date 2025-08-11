Sındırgı'da yarım saat arayla 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde deprem

Dün 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yarım saat arayla 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk sarsıntının 9.55'te meydana geldiğini açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD, ikinci sarsıntının da 10.26'da gerçekleştiğini, derinliğin ise yaklaşık 11 kilometre olduğunu duyurdu.

Bu depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak kayıtlara geçti.