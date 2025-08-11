Sındırgı'da yarım saat arayla 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Sındırgı'da yarım saat arayla 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.
Dün 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yarım saat arayla 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk sarsıntının 9.55'te meydana geldiğini açıkladı.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:09:55:44 TSİ
Enlem:39.24194 N
Boylam:27.98444 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/63RTyBslXA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, ikinci sarsıntının da 10.26'da gerçekleştiğini, derinliğin ise yaklaşık 11 kilometre olduğunu duyurdu.
Bu depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:10:26:44 TSİ
Enlem:39.24389 N
Boylam:28.27833 E
Derinlik:11.67 km
Detay:https://t.co/UQoOYHRIWA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi