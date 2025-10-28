Sındırgı'daki artçıların uzun süre sürmesi bekleniyor

Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme dair "Bu depremin büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir" dedi.

Türkmen, yaptığı açıklamada depremin Sındırgı'nın Aktaş Mahallesi'nin kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi.

ARTÇILAR UZUN SÜRE SÜRECEK

6,1 büyüklüğündeki depremden sonra 200'ün üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Bu depremin merkez üssü, 10 Ağustos tarihli depremi takip eden artçılarının yoğunlaştığı alanda yer almaktadır. Her iki depremin konumu ve artçılarının dağılımı olasılıkla Simav Fay Zonu'na kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yeni bir kırık hattının geliştiğine işaret etmektedir. 10 Ağustos tarihli depremi takip eden süreçte olduğu gibi bu depremin de büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşımaktadır."