Sındırgı'daki milyonluk ihale, pazarlık usulüyle Erdoğan'ın hemşehrisine

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasıyla ilgili 7,5 milyonluk ihale AKP'li ve MÜSİAD'lı Özcan Özyanık'a verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ilki 10 Ağustos'ta olmak üzere çok sayıda depremle sarsıldı. Depremlerin şiddeti 6.1'i bulurken, 68 mahallede toplam 733 bina ağır hasar aldı veya yıkıldı.

Kamu İhale Bülteni'nin dünkü sayısında, ilçedeki enkaz kaldırma işleriyle ilgili iki ihalenin sonucu yayınlandı. İki ihaleyi de Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP ilçe yönetiminde de yer almış MÜSİAD temsilciliği yapan Özcan Özyanık'ın şirketi Öz-Ak Personel Hizmetleri kazandı. İki ihale de Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü düzenlendi.

Evrensel'de yer alan habere göre, şirketin kazandığı ilk ihalenin içeriği yıkım kararı alınan binaların yıkımı ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili.

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın düzenlediği ihalenin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Bülteni'nde 11 milyon 252 bin 866 TL olarak belirtildi, ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yaklaşık maliyet 3 milyon 876 bin 714 TL olarak yazıldı. Şirket, bu ihaleyi 27 Kasım'da 3 milyon 760 bin 413 TL'ye kazandı.

Şirketin kazandığı ikinci ihalenin sonuç ilanında da aynı bilgiler yer aldı. Kayıt numarasının aynı olduğu ihalenin yaklaşık maliyeti aynı şekilde 11 milyon 252 bin 866 olarak yazıldı. Şirketle imzalanan sözleşmenin bedeli ise 3 milyon 640 bin 227 TL olarak belirtildi.

Özyanık'ın şirketinin kasasına iki ihaleyle toplam 7 milyon 516 bin 941 TL girdi.

ŞİRKETİN SAHİBİ ÖZYANIK, ERDOĞAN'IN HEMŞEHRİSİ

Şirketin sahibi Özcan Özyanık, geçmişte AKP Edremit İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Balıkesir MÜSİAD yönetiminde yer alan Özyanık, Edremit MÜSİAD Başkanlığı görevinde de bulundu. Edremit Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de yer alan Özyanık, 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakının kontenjan adayıydı.

Sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi olduğu belirtilen Özyanık, 2023 yılında Edremit Belediye Meclis üyeliği için de başvuruda bulunmuş. Özyanık, AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'i Meclis'teki makamında ziyaret etmiş.

KAMU İHALE KANUNU'NUN 21/B MADDESİ NE DİYOR?

Kanunun ilgili maddesine göre belirtilen hallerde pazarlık usülü ile ihale yapılabilir.

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya (Ek ibare: 16/05/2018-7144/11 md.)