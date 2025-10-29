Sındırgı Depremi: Bakan Kurum bilançoyu açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine girmeye çekinenler, geceyi çadırlarda geçirdi.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı büyüklükteki bir depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, önceki gün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı. Bu depremin ardından ilçede 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi. Ayrıca deprem nedeniyle Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde müstakil bir evin bir bölümü de yıkıldı. Sındırgı'da sarsıntı sonrası deprem toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na belediye tarafından çadırlar kuruldu.

Diğer yandan 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen ve önceki gün meydana gelen depremde yıkılan binalar için iş makinesi ve kepçelerle enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, yıkılan binalardan inceleme yapmak üzere karot örneği aldı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Depremin ardından artçılar sürerken, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen yapılardan biri olan Akhisar Caddesi'ndeki iki katlı binanın bir bölümü sarsıntıların ardından çöktü.

Bir bölümü çöken bu binanın karşısındaki 6 katlı bina da önceki gün meydana gelen depremden sonra hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıldı. Sarsıntıların sürdüğü ilçede hasar gören binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Askeri ekiplerin koruduğu bölgede tedbirler artırılırken, bina çevresine demir bariyer konulup, bölge trafiğe kapatıldı.

Depremin ardından yıkılan 4 binadan 3'ünün enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kültür Caddesi üzerinde zemin katında kahvehane, beyaz eşya ve aksesuar dükkanları ile küçük bir kafenin yer aldığı 2 katlı iş hanının enkazı tamamen kaldırıldı. Şerif Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı bina ile Akhisar Caddesi'ndeki 5 katlı Çetin Apartmanı'nın bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemi sona erdi. Aynı cadde üzerinde bulunan 5 katlı Konak Apartmanı'nda ise çalışmaların sürdüğü, enkaz kaldırma işleminin gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

'127 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI VEYA YIKIK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, 1683 binadaki 3 bin 684 bağımsız bölümün incelendiğini, 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahır olmak üzere toplam 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi.