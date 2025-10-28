Sındırgı depremi: Manisa'da 26 bina hasar aldı, 5 ilçede eğitime ara verildi
Manisa'da, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılar nedeniyle Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes'te eğitime 1 günlük ara verildi. Kent genelinde 26 evde hasara yaşandığı ve yaralanan 40 kişiden 39'unun taburcu edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.
Vali Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle açıklama yaptı.
Açıklamada, kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiği, taramaların sürdüğü belirtildi.
Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.