Sındırgı depreminin ardından Prof. Dr. Sözbilir'den değerlendirme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçesinin güneyindeki dağlık alanda, 10 Ağustos depreminden sonra yaptığımız arazi çalışması sırasında, ilk kez haritaladığımız ve Emendere Fayı olarak isimlendirdiğimiz fay üzerinde gelişen artçı bir deprem aktivitesi olarak kabul edilebilir. AFAD, bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldığı için ilk ve ikinci depremlerden sonra hasarlı binalar boşaltılmıştı.

İki ana şok ve artçı depremler sırasında hasarlı binalar, daha ağır hasarlı olmuş veya yıkılmış olabilir bu depremde. Ancak TAMP kapsamında bu binalar boşaltıldığı için can kaybı olmaması gerekiyor. İkinci 6.1’lik depremden sonra da devam eden artçı deprem aktivitesi deprem fırtınası şeklinde kendini göstermeye devam edebilir. Bu nedenle TAMP kapsamında AFAD olarak yapılan uygulamalara halkın hızlı bir şekilde uyum göstermesi gerekmektedir."