Sındırgı’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaratmadı.

Güncel
  • 29.10.2025 23:39
  • Giriş: 29.10.2025 23:39
  • Güncelleme: 29.10.2025 23:55
Kaynak: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 22.47’de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sındırgıdaki artçıların uzun süre sürmesi bekleniyor
