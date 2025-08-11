Sındırgı’da 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 237 artçı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), dün (10 Ağustos Pazar) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede, 10'u 4'ün üzerinde, 237 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Sındırgı’da meydana gelen 237 artçı depremin 10 tanesinin büyüklüğü 4,0’ın üzerinde gerçekleşti.

AFAD, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0’ ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”