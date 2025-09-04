Sındırgı’da artçı depremlerin sayısı 8 bini geçti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, bine yakın binanın da hasar aldığı ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre bugüne kadar 8 binden fazla artçı deprem kaydedildi. Birçok araştırmacı ve bilim uzmanı da Sındırgı ilçesini yakın mercek altına aldı.

Hasarlı binalardaki vatandaşlar için AFAD tarafından 200’den fazla konteyner teslimi yapıldı. Dükkanları hasar gören esnaf için de Sındırgı Belediyesi’nce oluşturulan alanın yanı sıra AFAD tarafından konteyner dükkan kuruluyor.



Vatandaşlar tedirgin

Bölgede 4,8 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremler, vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor. Özellikle gece saatlerinde sesli şekilde hissedilen sarsıntılar, ilçede korkuyu artırıyor. Yüksek şiddetli artçı depremler binalarda hasarı da artıyor.



Evler sağlam ama çadır ve arabalarda kalıyorlar

Birçok vatandaşın evinde hasar bulunmamasına rağmen geceyi çadırlarda ve arabalarda geçirmeyi tercih ettiği görüldü.

10 Ağustos’ta depremi en acı şekilde yaşadığını belirten Pervin Soyak Çakır, "Allah bir daha o günü yaşatmasın. Onun etkisi biz de hala devam ediyor. Artçılar da o günü bize unutturmuyor. Evimizde çatlak yok ama geceleri içimiz rahat etmiyor, çadırda kalıyoruz. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz o zamanlar Gölcük’teki Hatay’daki büyük depremi yaşayan vatandaşlara çok üzülmüştük. Ama gerçekten de onların yaşadıklarını başımıza gelmeden anlayamamışız. İnşallah bir an önce biter artçılarda" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Çocuklar çok korkuyor. Gece sallantı olduğunda ağlıyorlar. Ev güvenli ama biz huzursuzuz. Tedbir amaçlı çadırlarımızda kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimi vatandaş da kışlık hazırlıklarına bahçelerde ve çadırlarda devam ediyor.