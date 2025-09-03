Sındırgı’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, F.O. idaresindeki 35 AG 9923 plakalı otomobil, Emendere yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, takla atarak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan G.O. yaralandı. Yaralı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.