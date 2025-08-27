Sındırgı’da trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sındırgı’nın kırsal Alacaatlı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ö. yönetimindeki 41 LN 383 plakalı araç ile İsmail G. idaresindeki 10 ZU 486 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan Elif D. ile Ayşe Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Sındırgı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.