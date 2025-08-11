Sındırgı’daki 6.1’lik deprem Avrupa basınında

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, Bursa, Kocaeli ile çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Alman medyasında geniş yankı buldu.

Alman gazeteleri ve televizyon kanalları, haberlerinde en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, çok sayıda binanın yıkıldığını ve artçı sarsıntıların sürdüğünü aktardı.

BİLD gazetesi, “6.1 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de depremde 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti” başlığıyla duyurduğu haberinde, üç katlı bir evin yıkıldığını, 16 binanın hasar gördüğünü ve 20 artçı sarsıntının hissedildiğini yazdı.

Süddeutsche Zeitung, “Batı Türkiye'de 6.1 büyüklüğündeki depremde bir kişi öldü” ifadesini kullanırken, depremin iki büyük şehirde de hissedildiğini vurguladı.

Ntv ve Welt , kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları aradığını, çok sayıda kişinin yaralandığını ve binaların çöktüğünü belirtti.

Tagesspiegel gazetesi, 81 yaşındaki bir kişinin enkazdan kurtarıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin yaralandığını ve Sındırgı yakınlarında 16 binanın çöktüğünü yazdı.

Deutschlandfunk, depremde bazı binaların çöktüğünü, en az üç kişinin yaralandığını ve iki kişinin hala enkaz altında olduğunu aktardı.

ZDFheute ve Die Zeit ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına yer vererek, bir evin enkazından dört kişinin çıkarıldığını, üç kişinin hastanede tedavi gördüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.