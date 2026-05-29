Sine-Sen: 30 çalışanın işten çıkarılması kabul edilemez

CHP Genel Merkezi’nde çalışan 30 kişinin “Kod 25” ile işten çıkarılmasına tepki gösteren Sine-Sen, kararın emekçilere yönelik hukuksuz bir uygulama olduğunu belirterek geri çekilmesini istedi.

21 Mayıs’ta açıklanan mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde çalışan 30 parti çalışanının “Kod 25” ile işten çıkarıldığı bildirildi. İşten çıkarmalara yönelik tepkiler sürerken Sine-Sen, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, iş güvencesini ortadan kaldıran ve çalışanları tazminatsız bırakan bu uygulamanın kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sine-Sen, söz konusu adımı “açık bir emek karşıtı tutum” olarak nitelendirdi.

Sendika, yaşanan süreçte faturanın yine çalışanlara kesildiğini belirterek, işten çıkarılan emekçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, çalışanların üyesi olduğu Tezkoop-İş Sendikası’nın sürece sessiz kalması da eleştirildi. Sine-Sen, sendikanın sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Sine-Sen, işten çıkarmaların geri alınması çağrısı yaparak, “Her koşulda emeğin ve alın terinin yanındayız” mesajını paylaştı.