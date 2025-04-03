Sine-Sen "Susmuyoruz" metni yayınladı, imzaya açtı
Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçle ilgili basın açıklaması yaptı. Sine-Sen, "Hakim gücünü kötüye kullananlara karşı tek mücadele yolumuz; sendikalar, meslek birlikleri, dernekler gibi emek ve meslek örgütlerinde varolmak, sesimizi olabildiğince gür çıkartmaktır" ifadelerine yer verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların medyanın genelinde tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine boykot başlatıldı.
Boykot 2 Nisan'da ise gençlerin çağrısıyla halkın tüketimden gelen gücünü göstermek ve tüm piyasaya mesaj vermek amacıyla, bir günlüğüne genel bir eyleme dönüştü.
İmzacı kurumlar ve sanatçılar olarak yaratılan korku iklimine karşı susmuyoruz!— Sine-Sen (@DiskSine) April 3, 2025
Biz birlikte güçlüyüz✊️ pic.twitter.com/BNO0p3f4ST
Milyonlarca yurttaşın yanı sıra çok sayıda ünlü isim de boykot çağrılarına destek verdi. Boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat TRT'de oynadığı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'a destek veren Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'da oynadıkları dizilerden çıkarıldı.
İktidar cenahının hedef göstermesinin ardından yargı da boykota karşı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. 11 isim arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı. Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki yağdı. Üzümoğlu yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) da son gelişmelere tepki göstererek bir metin yayınlandı. Yayınlanan metin kurum ve sanatçıların imzasına açıldı.
Metinde şu ifadeler kullanıldı:
Susmuyoruz!
TRT'te yayınlanan Teşkilat adlı dizi filmin oyuncularından Aybüke Pusat'ın sosyal medya hesabından tüketici boykotuna destek verdiği için işinden atılması ve bunun kurumun en üst temsilcisi tarafından diğer oyunculara gözdağı vermek amacıyla savunulması, Ali Aydın'ın bu durumu protesto etmesi sonucu senaristi olduğu "Rumi" adlı dizi filmin yayından kaldırılması, Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ı destekleyen paylaşımları sonrası TRT’deki işlerine son verilmesi bir parti devleti haline geldiğimizin açık bir kanıtıdır.
TRT, bugüne kadar iktidar partisinin etkinliklerine katılan veya iktidar partisinin siyasi mesajlarını destekleyen hiçbir oyuncuya benzer bir muamele yapmamıştır.
Ayrıca; TRT'nin elinde yıllardır ambargolular listesinin olduğu film sektörü tarafından bilinen gerçektir. Oyuncuların ve sektörün diğer bileşenlerinin işsiz bırakılma tehdidiyle ehlileştirilmeye çalışılması, sessiz kalınmaya zorlanması uzun süredir yapılan bir uygulamadır.
TRT'nin bu tutumu, ağaya itaat edersen ekmek yersin diyen eski zihniyetin çağdaş soslu halidir. Zamanı geldiğinde, kişiler üzerinde uygulanan bu yasa dışı ambargo uygulaması ve uygulayıcılarının yargı önüne çıkacağı aşikardır.
Aybüke Pusat, Ali Aydın, Boran Kuzum ve Furkan Andıç demokratik haklarını kullanıp düşüncelerini paylaşmışlardır. Oyuncular Sendikası YK üyesi, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise sadece görüşlerini paylaştığı için gözaltına alınmıştır. Gözaltı ve yargı sopasıyla toplumun nefessiz bırakılmak istenmesine karşı dostlarımızın yanındayız, omuz omuzayız!
Kimse siyasi düşüncesi veya siyasi paylaşımı nedeniyle işinden atılmamalıdır, gözaltına alınmamalıdır.
Demokratik bir ülkede olsak bu açıklamanın son sözü şöyle olurdu:
"Aybüke Pusat, Ali Aydın, Furkan Andıç ve Boran Kuzum hakkında uygulanan bu kanunsuz işlemlerin geri alınmasını, sorumluların görevden el çektirilmesini istiyor ve savcıları bu uygulamalar hakkında resen soruşturma açmaları için göreve davet ediyoruz."
Bunun yerine son sözümüz tüm film sektörüne;
Gücün hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde kendini dayatmasına bireysel olarak karşı koyamayız. Hakim gücünü kötüye kullananlara karşı tek mücadele yolumuz; sendikalar, meslek birlikleri, dernekler gibi emek ve meslek örgütlerinde varolmak, sesimizi olabildiğince gür çıkartmaktır.
Birlikte daha güçlüyüz.
İmzacı kurumlar şöyle:
* 2383yapım
* 358 Tiyatro
* Ahura Tiyatro Kooperatifi
* Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi
* Alanya Sokak Tiyatrosu
* Altkat Sanat
* Ankara Birlik Tiyatrosu
* Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği
* Apartman Sahne
* Asmalı Sahne
* Atlas Tiyatro Araştırmaları
* BRC Sanat
* Burdur Sanat Tiyatrosu
* Clownart Performans Sanatları
* Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ÇASOD
* DasDas
* Devri Alem Oyuncuları
* DİSK/SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası
* Diyalog Sanat
* Dost Oyuncuları
* Düşevi Oyuncuları
* Düşkapanı Sanat Merkezi
* Ege Tiyatrolar Birliği
* Ege Tiyatro Kooperatifi
* EKİP Tiyatrosu
* Fabrika Sanat
* Faraza Tiyatro
* Filmmor Kadın Kooperatifi
* Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi
* Hatay’da Sanat Girişimi
* Independents Club
* İkincikat
* İstanbul Experimental
* istanbulimpro
* İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi
* İzmir Tiyatroları Derneği
* K Kültüral Performing Arts
* Kadıköy Emek Tiyatrosu
* Kadıköy Halk Tiyatrosu
* Kadıköy Tiyatroları Platformu
* Karadeniz Tiyatro Kooperatifi
* Klan Sahne
* Koma Sahnesi
* Kumbaracı50
* Küçükeller Tiyatrosu
* Lavean Sanat
* Levent Üzümcü Tiyatrosu
* Mahşer-i Cümbüş
* Mavi Balon (Tiyatro)
* Mesele Kumpanya
* O Sahne
* Oyun İşleri
* Oyuncular Sendikası
* Peripeti Yapım
* Proje No2
* QPerformans
* Sakin Tiyatro
* Samsun Sanat Tiyatrosu
* Sinemacı Kadınlar Derneği
* STS - Sinema TV Sendikası
* Tatavla Sahne
* Tatlı Ekşi Tiyatro
* Telvin Sanat Tiyatrosu
* Tiyatro Alesta
* Tiyatro BeReZe
* Tiyatro İklimler
* Tiyatro İşçileri
* Tiyatro Kooperatifi
* Tiyatro Pallas
* Tiyatro Panki
* TiyatroDEA
* Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi
* Toprak Sahne
* TÜYAD Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği
* Üvercinka Kültür Sanat
* Versus Tiyatro
* Vivusart
* Vodvil Sanat Tiyatrosu
* Wise Akademi
* Yolcu Tiyatro
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İmzacı sanatçılar ise şöyle:
Ali Ercivan
Aliemir Karadoğan
Ali Gögebakan
Ali Yalçıner
Alper Büyükbudak
Artemis Bengi Su Dönmez
Asuman Çakır
Asya Seyhan
Ayhan Ateş
Ayhan Sonyürek
Aykut Temel
Ayşegül Uraz
Ayşegül Yalçıner
Aytaç Topuz
Baran Gündoğdu Yıldırım
Başak Şamlıoğlu Huvaj
Bilal Babaoğlu
Birol Akbaba
Burak Özbaykuş
Burçak Çöllü
Can Tazebaş
Caner Erkan
Cem Kaynar
Cem Uslu
Cenk Dost Verdi
Ceren Şahan
Cihan Tangerli
Cüneyt Yalaz
Çağrı Kara
Çimen Turunç Baturalp
Demir Keskin
Deniz Ayberk Kuzu
Deniz Çetintaş
Deniz Madanoğlu
Dilek İyigün
Dursaliye Şahan
Ebru Diri
Ecem Gündoğan
Efe Yeşilay
Efehan Aslan
Elif Temuçin
Emrah Dönmez
Emre Canpolat
Enver Öksüz
Erdoğan Akduman
Erhal Koltuk
Erkan Kocaman
Erkan Uyanıksoy
Ersin Umut Güler
Ertan Emekçi
Evren Duyal
Evren Ersan
Eylül İdiman
Eyüp Boz
Eyüphan Erkul
Ezel Akay
Fatih Taşdemir
Fatoş İpekdal Özbenli
Fırat Aksal
Fırat Efe Akyüz
Galip Görür
Gizem Duman Şeşen
Gizem Yöngül
Gonca Büker
Görkem Tüzün
Gül Göker
Gülay Yıldız
Gülbahar Karaduman Karslı
Gülcan Aydoğan
Gülhis Kutu
Gülru Pekdemir
Gürsel Coşkun
Hakan Gürtop
Hakan Polacanlı
Halil Ersan
Hasan Tanay
Haydar Yenmez
Hilmi Uyar
Hülya Şahin
Hüseyin Taş
Ilgın Sönmez
İbrahim Emrah Ertetik
İnan Ambarkütük
İsmail Sağır
Jülide Güven
Kadir Çil
Kamer Yıldız Ok
Kayhan Berkin
Kayra Babalık
Koray Tarhan
Korkut Akın
Kübra Yeşilay
Kubilay Ağgez
Mehmet Esen
Mehmet Ülker
Melih Biçer
Melike Vatansever
Melis Madanoğlu
Memed Onur Özkök
Metin Avdaç
Miraç Ağca
Murat Başçı
Murat Buldanlıoğlu
Murat Muslu
Müge Saut
Nebil Sayın
Nermin Aytekin
Neşe Cehiz
Nevra Ayşem Savaşçı
Nevzat Süs
Nilüfer Çavuş
Nur Sürer
Okşan Tavaslıoğlu
Onur Çatal
Orçun Ucal
Ozan Ali Doğu Arat
Ömer Elacmaz
Ömer Leventoğlu
Ömer Uğur
Ömür Güner
Özcan Alper
Özden Uçar
Özlem Aktaş
Özlem Pamuk
Pınar Kula
Pınar Yıldırım
R. Onur Duru
Reha Özcan
Reyhan Özdilek
Rıdvan Çalışır
Romina Buldanlıoğlu
Ruhan Arca
Sadullah Şentürk
Salim Yaşar
Sanem Öge
Savaş Şaylan
Selen Bakır
Serhat Çelikay
Serhat Yiğit
Serkan Acar
Serkan Altuniğne
Serkan Baştürk
Serkan İncu
Serra Aybars
Seyhan Akın
Sıla Erkan
Sibel Ulutaş
Sinem Öcalır
Şahin Örgel
Şenol Canbulat
Şule Sarıca
Şükrü Üçpınar
Şükrü Veysel Alankaya
Tanya Aksu Gökdeniz
Tanzer Hacıraifoğlu
Tarık Günlü
Tufan Ünlü
Tuğba Zehra Sağlam
Ümit Çırak
Volkan Yosunlu
Vural Arlıer
Yağmur Demirtaş
Yağmur Yağmur
Yaşar Büker
Yaşar Gündem
Yelda Açıkgöz
Yeşim Özsoy
Yiğit Sertdemir
Zafer Ayden
Zeynep Domurcuk Kalayoğlu
Zeynep Küçükerciyes
Zeynep Özyurt Tarhan
Zeynep Şirin