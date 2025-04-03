Sine-Sen "Susmuyoruz" metni yayınladı, imzaya açtı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların medyanın genelinde tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine boykot başlatıldı.

Boykot 2 Nisan'da ise gençlerin çağrısıyla halkın tüketimden gelen gücünü göstermek ve tüm piyasaya mesaj vermek amacıyla, bir günlüğüne genel bir eyleme dönüştü.

İmzacı kurumlar ve sanatçılar olarak yaratılan korku iklimine karşı susmuyoruz!



Biz birlikte güçlüyüz✊️ pic.twitter.com/BNO0p3f4ST — Sine-Sen (@DiskSine) April 3, 2025

Milyonlarca yurttaşın yanı sıra çok sayıda ünlü isim de boykot çağrılarına destek verdi. Boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat TRT'de oynadığı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'a destek veren Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'da oynadıkları dizilerden çıkarıldı.

İktidar cenahının hedef göstermesinin ardından yargı da boykota karşı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. 11 isim arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı. Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki yağdı. Üzümoğlu yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) da son gelişmelere tepki göstererek bir metin yayınlandı. Yayınlanan metin kurum ve sanatçıların imzasına açıldı.

Metinde şu ifadeler kullanıldı:

Susmuyoruz!

TRT'te yayınlanan Teşkilat adlı dizi filmin oyuncularından Aybüke Pusat'ın sosyal medya hesabından tüketici boykotuna destek verdiği için işinden atılması ve bunun kurumun en üst temsilcisi tarafından diğer oyunculara gözdağı vermek amacıyla savunulması, Ali Aydın'ın bu durumu protesto etmesi sonucu senaristi olduğu "Rumi" adlı dizi filmin yayından kaldırılması, Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ı destekleyen paylaşımları sonrası TRT’deki işlerine son verilmesi bir parti devleti haline geldiğimizin açık bir kanıtıdır.

TRT, bugüne kadar iktidar partisinin etkinliklerine katılan veya iktidar partisinin siyasi mesajlarını destekleyen hiçbir oyuncuya benzer bir muamele yapmamıştır.

Ayrıca; TRT'nin elinde yıllardır ambargolular listesinin olduğu film sektörü tarafından bilinen gerçektir. Oyuncuların ve sektörün diğer bileşenlerinin işsiz bırakılma tehdidiyle ehlileştirilmeye çalışılması, sessiz kalınmaya zorlanması uzun süredir yapılan bir uygulamadır.

TRT'nin bu tutumu, ağaya itaat edersen ekmek yersin diyen eski zihniyetin çağdaş soslu halidir. Zamanı geldiğinde, kişiler üzerinde uygulanan bu yasa dışı ambargo uygulaması ve uygulayıcılarının yargı önüne çıkacağı aşikardır.

Aybüke Pusat, Ali Aydın, Boran Kuzum ve Furkan Andıç demokratik haklarını kullanıp düşüncelerini paylaşmışlardır. Oyuncular Sendikası YK üyesi, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise sadece görüşlerini paylaştığı için gözaltına alınmıştır. Gözaltı ve yargı sopasıyla toplumun nefessiz bırakılmak istenmesine karşı dostlarımızın yanındayız, omuz omuzayız!

Kimse siyasi düşüncesi veya siyasi paylaşımı nedeniyle işinden atılmamalıdır, gözaltına alınmamalıdır.

Demokratik bir ülkede olsak bu açıklamanın son sözü şöyle olurdu:

"Aybüke Pusat, Ali Aydın, Furkan Andıç ve Boran Kuzum hakkında uygulanan bu kanunsuz işlemlerin geri alınmasını, sorumluların görevden el çektirilmesini istiyor ve savcıları bu uygulamalar hakkında resen soruşturma açmaları için göreve davet ediyoruz."

Bunun yerine son sözümüz tüm film sektörüne;

Gücün hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde kendini dayatmasına bireysel olarak karşı koyamayız. Hakim gücünü kötüye kullananlara karşı tek mücadele yolumuz; sendikalar, meslek birlikleri, dernekler gibi emek ve meslek örgütlerinde varolmak, sesimizi olabildiğince gür çıkartmaktır.

Birlikte daha güçlüyüz.

İmzacı kurumlar şöyle:

* 2383yapım

* 358 Tiyatro

* Ahura Tiyatro Kooperatifi

* Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi

* Alanya Sokak Tiyatrosu

* Altkat Sanat

* Ankara Birlik Tiyatrosu

* Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği

* Apartman Sahne

* Asmalı Sahne

* Atlas Tiyatro Araştırmaları

* BRC Sanat

* Burdur Sanat Tiyatrosu

* Clownart Performans Sanatları

* Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ÇASOD

* DasDas

* Devri Alem Oyuncuları

* DİSK/SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası

* Diyalog Sanat

* Dost Oyuncuları

* Düşevi Oyuncuları

* Düşkapanı Sanat Merkezi

* Ege Tiyatrolar Birliği

* Ege Tiyatro Kooperatifi

* EKİP Tiyatrosu

* Fabrika Sanat

* Faraza Tiyatro

* Filmmor Kadın Kooperatifi

* Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi

* Hatay’da Sanat Girişimi

* Independents Club

* İkincikat

* İstanbul Experimental

* istanbulimpro

* İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi

* İzmir Tiyatroları Derneği

* K Kültüral Performing Arts

* Kadıköy Emek Tiyatrosu

* Kadıköy Halk Tiyatrosu

* Kadıköy Tiyatroları Platformu

* Karadeniz Tiyatro Kooperatifi

* Klan Sahne

* Koma Sahnesi

* Kumbaracı50

* Küçükeller Tiyatrosu

* Lavean Sanat

* Levent Üzümcü Tiyatrosu

* Mahşer-i Cümbüş

* Mavi Balon (Tiyatro)

* Mesele Kumpanya

* O Sahne

* Oyun İşleri

* Oyuncular Sendikası

* Peripeti Yapım

* Proje No2

* QPerformans

* Sakin Tiyatro

* Samsun Sanat Tiyatrosu

* Sinemacı Kadınlar Derneği

* STS - Sinema TV Sendikası

* Tatavla Sahne

* Tatlı Ekşi Tiyatro

* Telvin Sanat Tiyatrosu

* Tiyatro Alesta

* Tiyatro BeReZe

* Tiyatro İklimler

* Tiyatro İşçileri

* Tiyatro Kooperatifi

* Tiyatro Pallas

* Tiyatro Panki

* TiyatroDEA

* Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi

* Toprak Sahne

* TÜYAD Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği

* Üvercinka Kültür Sanat

* Versus Tiyatro

* Vivusart

* Vodvil Sanat Tiyatrosu

* Wise Akademi

* Yolcu Tiyatro

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İmzacı sanatçılar ise şöyle:

Ali Ercivan

Aliemir Karadoğan

Ali Gögebakan

Ali Yalçıner

Alper Büyükbudak

Artemis Bengi Su Dönmez

Asuman Çakır

Asya Seyhan

Ayhan Ateş

Ayhan Sonyürek

Aykut Temel

Ayşegül Uraz

Ayşegül Yalçıner

Aytaç Topuz

Baran Gündoğdu Yıldırım

Başak Şamlıoğlu Huvaj

Bilal Babaoğlu

Birol Akbaba

Burak Özbaykuş

Burçak Çöllü

Can Tazebaş

Caner Erkan

Cem Kaynar

Cem Uslu

Cenk Dost Verdi

Ceren Şahan

Cihan Tangerli

Cüneyt Yalaz

Çağrı Kara

Çimen Turunç Baturalp

Demir Keskin

Deniz Ayberk Kuzu

Deniz Çetintaş

Deniz Madanoğlu

Dilek İyigün

Dursaliye Şahan

Ebru Diri

Ecem Gündoğan

Efe Yeşilay

Efehan Aslan

Elif Temuçin

Emrah Dönmez

Emre Canpolat

Enver Öksüz

Erdoğan Akduman

Erhal Koltuk

Erkan Kocaman

Erkan Uyanıksoy

Ersin Umut Güler

Ertan Emekçi

Evren Duyal

Evren Ersan

Eylül İdiman

Eyüp Boz

Eyüphan Erkul

Ezel Akay

Fatih Taşdemir

Fatoş İpekdal Özbenli

Fırat Aksal

Fırat Efe Akyüz

Galip Görür

Gizem Duman Şeşen

Gizem Yöngül

Gonca Büker

Görkem Tüzün

Gül Göker

Gülay Yıldız

Gülbahar Karaduman Karslı

Gülcan Aydoğan

Gülhis Kutu

Gülru Pekdemir

Gürsel Coşkun

Hakan Gürtop

Hakan Polacanlı

Halil Ersan

Hasan Tanay

Haydar Yenmez

Hilmi Uyar

Hülya Şahin

Hüseyin Taş

Ilgın Sönmez

İbrahim Emrah Ertetik

İnan Ambarkütük

İsmail Sağır

Jülide Güven

Kadir Çil

Kamer Yıldız Ok

Kayhan Berkin

Kayra Babalık

Koray Tarhan

Korkut Akın

Kübra Yeşilay

Kubilay Ağgez

Mehmet Esen

Mehmet Ülker

Melih Biçer

Melike Vatansever

Melis Madanoğlu

Memed Onur Özkök

Metin Avdaç

Miraç Ağca

Murat Başçı

Murat Buldanlıoğlu

Murat Muslu

Müge Saut

Nebil Sayın

Nermin Aytekin

Neşe Cehiz

Nevra Ayşem Savaşçı

Nevzat Süs

Nilüfer Çavuş

Nur Sürer

Okşan Tavaslıoğlu

Onur Çatal

Orçun Ucal

Ozan Ali Doğu Arat

Ömer Elacmaz

Ömer Leventoğlu

Ömer Uğur

Ömür Güner

Özcan Alper

Özden Uçar

Özlem Aktaş

Özlem Pamuk

Pınar Kula

Pınar Yıldırım

R. Onur Duru

Reha Özcan

Reyhan Özdilek

Rıdvan Çalışır

Romina Buldanlıoğlu

Ruhan Arca

Sadullah Şentürk

Salim Yaşar

Sanem Öge

Savaş Şaylan

Selen Bakır

Serhat Çelikay

Serhat Yiğit

Serkan Acar

Serkan Altuniğne

Serkan Baştürk

Serkan İncu

Serra Aybars

Seyhan Akın

Sıla Erkan

Sibel Ulutaş

Sinem Öcalır

Şahin Örgel

Şenol Canbulat

Şule Sarıca

Şükrü Üçpınar

Şükrü Veysel Alankaya

Tanya Aksu Gökdeniz

Tanzer Hacıraifoğlu

Tarık Günlü

Tufan Ünlü

Tuğba Zehra Sağlam

Ümit Çırak

Volkan Yosunlu

Vural Arlıer

Yağmur Demirtaş

Yağmur Yağmur

Yaşar Büker

Yaşar Gündem

Yelda Açıkgöz

Yeşim Özsoy

Yiğit Sertdemir

Zafer Ayden

Zeynep Domurcuk Kalayoğlu

Zeynep Küçükerciyes

Zeynep Özyurt Tarhan

Zeynep Şirin