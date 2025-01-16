Sine-Sen: Tekelleşmeye, emek sömürüsüne, çürümeye karşı birlikte set çekelim

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sine-Sen, Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen ID İletişim'e yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Sine-Sen Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada oyuncu Nebil Sayın, oyuncu Necmettin Çobanoğlu, sendika eski yöneticisi görüntü yönetmeni Sinan Güngör ile sendika eski yöneticisi yönetmen Hakan Gürtop da bulundu.

Basın metnini sendikanın yönetim kurulu üyesi Yeliz Vurgun okudu.

Sektörde hak ihallerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada "Tekelleşmeye, emek sömürüsüne, çürümeye karşı gelin birlikte set çekelim" denildi.

Sine-Sen'in açıklaması şu şekilde:

"Rekabet Kurulu'nun bazı yapım şirketleri ve cast ajanslarının tekel oluşturması hakkında başlattığı soruşturma sonrası birçok iddia ortaya atılmış ve magazinsel boyutu nedeniyle medyada geniş yer bulmuştur. Dizi sektörümüz, dünya çapında önemli bir yere sahip olmasına rağmen, özellikle çalışma bakanlığının yeterince denetim yapmaması sebebiyle, hak ihlallerinin en sık yaşandığı alan haline gelmiştir. Dünya dizi ihracatında 3. sırada olan ülkemizin, 2025 yılında ihraç gelirinin 1 milyar dolar olması beklenmektedir. Bu büyük gelirden pay alma yarışı içinde olan ve bugün birbirini suçlayan tekelleşmiş yapıların sadece bir konuda ortak olduklarını söyleyebiliriz. Bu büyük gelirin en önemli üreticisi olan film emekçilerinin haklarına çökmeleri konusunda hemfikirlerdir.

Denetimsizlik sonucu adeta hukukun askıya alındığı setlerde her türlü zorlu süreçlere rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan film emekçileri, bu tekelci yapılarla karşı karşıya bırakılmakta, buna itiraz eden emekçiler ise, kara listeye alınıp adeta sektörün dışına itilmektedir. Tekelleşmeye karşıymış gibi yapan siyasi iktidarın bu konuda pek mahir olduğu TRT işlerine bakılarak görülebilir. Ayrıca, reyting sistemi ve politik sansür biçimleri ile sanatın ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılması sonucunda tüm film sektörü dar bir kalıba sokulurken, tekelci yapılar kendi kurdukları ilişki ağının bozulmaması için statükoya uygun davranarak, sektörün yaratıcı dinamiklerini yok eden ve gelişimini engelleyen bir pozisyonu da üstlenmişlerdir. Bugün sektörün öncüsü olarak bilinen ve milyon dolarlar kazanan şirketler, tüm bu kirli ilişkilerden ve hak ihlallerinden azade değillerdir. Bu büyük zenginlik ve başarı hikayesinde film emekçilerinin hakları vardır. Hak ihlalleri vardır. Verilmeyen telifler, fazla mesailer ve ödenmeyen sigorta primleri vardır. Enflasyon altında bırakılan ücretler vardır. Haftalık ücret yerine, kanuna aykırı bölüm başı ücret dayatması vardır.

Sendikamız bugüne kadar hak ihlallerinin önlenmesi konusunda Çalışma Bakanlığı’na birçok ihbar ve şikayette bulunmuş ve kamuoyunu bilgilendirmiştir. Bugün tekelleşme olarak gündeme yansıyan olaylar aslında denetimsizlik nedeniyle ortaya çıkan ve film emekçilerini mağdur eden sürecin bir yansımasıdır."